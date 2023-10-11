شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، عن آخر تطورات تأهيل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الكروى الأول، والموعد المحتمل لعودته للمشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات الفريق، ومن ثم المشاركة بشكل أساسى.

وأكد طبيب الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الونش يسير بخطى ثابتة فى البرنامج التأهيلى المحدد له، لافتًا إلى إنه سيواصل التأهل حتى شهر ديسمبر المقبل، على أن يخضع بعدها لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات التى يتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

وواصل محمود "الونش" أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح الثلاثاء، على ملعب الترسانة، وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.