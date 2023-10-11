شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. إنبى بطلا لكأس مصر والأهلى يسجل الهدف رقم 1000 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 2011، نجح فريق إنبى فى إحراز ثانى ألقابه فى بطولة كأس مصر بفوز قاتل وصعب على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد فى نهائى كأس مصر، تقدم الزمالك بهدف لعمرو زكى فى الدقيقة 48 لتتوسم جماهير الزمالك خيرًا فى الفوز باللقب، ولكن إنبى نجح فى قلب الطاولة بهدفين لعادل مصطفى وأحمد عبد الظاهر فى الدقيقتين 52 و81 من المباراة.

وسقى إنبى الزمالك من نفس الكأس الذى شربه الفريق البترولى فى نهائى بطولة 2008، حيث حسم عمرو زكى اللقب للزمالك فى 2008 بهدف فى الدقيقة 81، وفى هذه المباراة سجل أحمد عبد الظاهر هدف الفوز باللقب لصالح إنبى فى نفس الدقيقة تقريبًا.

وتوج إنبى بطلا لكأس مصر للمرة الأولى على حساب الاتحاد السكندرى فى عام 2005 .

فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1980، التقى الأهلى مع مضيفه إسكو فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى "80-1981"، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين فى شباك إكرامى فى مفاجأة كبرى، الهدف الأول سجله عطية شحاتة بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول، وأضاف رأفت جبريل الهدف الثانى فى نفس الدقيقة من الشوط الثانى، لينتفض الأهلى حامل اللقب والمتصدر حتى الأسبوع الرابع ويسجل محمد عامر الهدف الأول فى الدقيقة العاشرة وأضاف مصطفى يونس هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد الرءوف المرشدى بعدها بدقيقتين، وقبل نهاية الوقت الأهلى تتجلى روح الفانلة الحمراء ويسجل فوزى سكوتى هدف التقدم وبعدها بثلاث دقائق يضيف محمود الخطيب هدف التعزيز لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليستعيد الأهلى الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك .

شهدت المباراة حدثا تاريخيا عندما سجل محمد عامر الهدف رقم "1000" للأهلى فى مسابقة الدورى فى المواسم المكتملة ليصبح الأهلى أول نادٍ يتخطى حاجز الألف هدف فى مسابقة الدورى