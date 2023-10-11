الامارات | كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله وموقفه من النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، عن موقفه من كرة القدم وموعد اعتزاله، ومستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عالمية.

واتخذ كريستيانو رونالدو قراراً هاماً، حيث قرر تأجيل قرار الاعتزال، ليكون عقب نهائيات كأس العالم 2026. وأشارت شبكة "جول" العالمية، نقلا عن إذاعة "كادينا كوبي" إن رونالدو أكد لإدارة النصر، بأنه يرغب في تمديد عقده حتى 2027، بسبب تخطيطه لخوض المونديال وهو لاعب في صفوف "العالمي". وتناولت مصادر عربية وأخرى بريطانية "ديلي ميل" صحة هذه الأنباء، وأن رونالدو منفتح على تمديد مسيرته في دوري روشن. ويبحث صاحب الـ 38 عاماً على المنافسة من جديد على لقب كأس العالم، مستغلا وجود العديد من العناصر المميزة في صفوف البرتغال، ليحاول تكرار إنجاز منافسه التاريخي ليونيل ميسي الذي حمل لقب مونديال 2022.

وكان كريستيانو رونالدو قد صرح بأنه قد يفكر في الاعتزال عقب خوض يورو 2024 مع منتخب بلاده، لكنه الآن يقترب من البقاء في الملاعب حتى يبلغ 42 عاما.

كما أكد منافسه التاريخي ليونيل ميسي، من قبل بأنه لا يعتقد مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، ويرى أن التتويج في قطر، ربما كان ظهوره الأخير في المونديال. وانضم النجم البرتغالي رونالدو البالغ 38 عاما، إلى النصر في يناير 2023، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025. كما ربطت تقارير بين لعب رونالدو في دوري روشن، ودوره المحتمل في الترويج لتنظيم السعودية لكأس العالم 2034، وبالتالي فإن تجديد عقد صاروخ ماديرا قد يدعم هذه الفكرة.

وخاض رونالدو مع النصر 30 مباراة رسمية، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 8 آخرين في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.