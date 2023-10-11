شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز بقيادة مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو إلى خوض مباراة مودرن فيوتشر بالدورى المصرى الممتاز يوم 22 أكتوبر الجارى، بعدما منح المدرب اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وبعد الفوز على إنبي في الدوري الممتاز.

تقام مباراة بيراميدز أمام فيوتشر فى السابعة مساء يوم 22 أكتوبر الجارى ،وحقق بيراميدز فوزا مهما على حساب إنبي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أُجرى في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق 3 نقاط غالية.

وسجل الدولي الكونغولي ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس، بعد عرضية المدافع الدولي محمد حمدي في الشوط الأول.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل بملعب النادي في الدفاع الجوي، تحضيرا للمباراة التي تلي التوقف أمام فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.