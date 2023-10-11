شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز بقيادة مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو إلى خوض مباراة مودرن فيوتشر بالدورى المصرى الممتاز يوم 22 أكتوبر الجارى، بعدما منح المدرب اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وبعد الفوز على إنبي في الدوري الممتاز.
موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر
وسجل الدولي الكونغولي ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس، بعد عرضية المدافع الدولي محمد حمدي في الشوط الأول.
وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل بملعب النادي في الدفاع الجوي، تحضيرا للمباراة التي تلي التوقف أمام فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
يتواصل الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى لفريق بيراميدز، مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، لمتابعة تطورات إصابة أحمد سامى مدافع الفريق السماوى.
وخرج ساميّ مصابا فى الشوط الثاني للقاء إنبي فى الجولة الثالثة بالدوري، وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي، أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني من المباراة التى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.
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