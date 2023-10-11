شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ينتظر ترضيته مالياً لتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك ترضيته مالياً من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى آخر الموسم حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادى بداية من يناير دون الرجوع لإدارة نادية.

ولا يمانع أحمد فتوح تجديد عقده مع القلعة البيضاء ولكنه يريد الحصول على التقدير المالى المناسب مع الفريق،حسبما أكد اللاعب لمسئولى ناديه خلال الجلسات التى عقدها معهم على مدار الأيام الماضية ولم يتوصلا فيها إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

واستقر مسئولو الزمالك على تأجيل أى مفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لتمديد تعاقده إلى بعد الانتخابات، المقرر إقامتها 20 أكتوبرالجارى، وأصبح التجديد لفتوح من أول الملفات على مائدة المجلس الجديد المقرر انتخابه من خلال الجمعية العمومية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليين فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف، خاصة أن أحمد فتوح من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، وعقده ينتهى فى شهر يناير المقبل، ومن حقه التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

وشهدت الساعات الماضية عقد جلسة ودية بين عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك ووكيل أحمد فتوح لاعب الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

جاءت الجلسة وسط أنباء عن رفض اللاعب التجديد ، إلا أن اللاعب خرج و أعلن موقفه عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور انستجرام، حيث غازل أحمد فتوح ظهير جماهير القلعة البيضاء،ونشر فيديو لجماهير الزمالك عبر "أستورى إنستجرام" مصحوباً بقلوب بيضاء تعبر عن انتماء اللاعب للقلعة البيضاء وحبه للجماهير.

وشهدت جلسة عبد الواحد السيد مع وكيل اللاعب، والذى كشف خلالها وكيله عن ترحيب اللاعب بالتجديد للزمالك إلا أنه أبدى شروطه للتجديد ، ولم يتوصل مسئولو الزمالك لأى اتفاق جديد مع فتوح حول تجديد تعاقده.