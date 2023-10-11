شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يرحب بأول مشاركة لمدافع تشيلسي مع «الديوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، زملاءه للترديد مع الوافد الجديد للمنتخب الفرنسي مالو جستو، مدافع تشيلسي الإنجليزي، أغنية البداية وهو طقس متبع في منتخب «الديوك» لكل وافد جديد.

واستدعى ديشان مدرب المنتخب جستو ولاعب لايبزيغ الألماني كاستيو لوكيبا بعد انسحاب جول كوندي لاعب برشلونة وأكسيل ديساسي لاعب تشيلسي بداعي الإصابة.

وصعد جستو فوق الطاولة بشجاعة وردد أغنية «ديسول» لفرقة الهيب هوب سيكسيون داسو التي تصدرت المشهد الموسيقي في فرنسا عام 2010 على مدى 7 أسابيع، لذا كان جميع اللاعبين يعرفونها ورددوها معه.

وتلقى جستو (20 عاماً) ترحيباً حاراً من زملائه وعلى رأسهم مبابي وسيكون جاهزاً لمواجهة هولندا الجمعة ضمن تصفيات يورو 2024 ثم السفر إلى اسكتلندا لخوض مباراة ودية الأسبوع المقبل.

وشارك جستو، بسبب غياب جيمس رييس للإصابة، أساسياً في 6 مباريات لـ«البلوز» هذا الموسم لكنه موقوف حالياً بسبب طرده من مباراة الفريق أمام أستون فيلا الشهر الماضي ورغم هذا جذب أنظار مدرب المنتخب ديشان بعد تمريرتين حاسمتين ومساعدته «البلوز» على المحافظة على نظافة الشباك خلال مباراتين في «البريميرليغ».