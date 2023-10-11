شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يمدح مدرب البرازيل المؤقت ويسد الطريق أمام أنشيلوتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حاول النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي حالياً، سد الطريق أمام مدرب ريال مدريد الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب منتخب البرازيل بحثاً عن النجمة السادسة بمونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووصف نجم برشلونة وسان جيرمان السابق المدرب المؤقت للمنتخب فيرناندو دينيز بأنه «واحد من أفضل المدربين في العالم»، وقال:«دينيز مدرب كبير وواحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم برأيي لأنه يمنح اللاعبين الحرية والثقة، والثقة هي أهم شيء بالنسبة للاعبين».

وسيقود نيمار المنتخب أمام فنزويلا ضمن تصفيات مونديال 2026 يوم الخميس على ملعب بانتانال أرينا تحت إشراف دينيز الذي تسلم المنصب في يوليو الماضي إلى جانب منصبه في تدريب فلومينيزي المحلي والذي يلعب فيه نجم الريال السابق مارسيلو ووصل به إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس. محاولة نيمار قد لا تجد صداها لدى الاتحاد البرازيلي الذي أوكل مهمة تدريب المنتخب لدينيز عاماً واحداً إلى حين تفرغ أنشيلوتي بعد انتهاء عقده الحالي مع الريال.

ووصف نيمار مواجهة فنزويلا بالصعبة وقال: أعترف بأن الطقس حار جداً، لكنني معتاد عليه نوعاً ما لأنني ألعب في السعودية. الجميع يعاني الحر لكن مواجهة فنزويلا ستكون في المساء لذا ستكون الحرارة أخف وطأة.

وتواجه البرازيل بعد فنزويلا منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء المقبل بعد حصد منتخب السامبا فوزين (5-1 على حساب بوليفيا) و(1- صفر على حساب بيرو ) في العاصمة ليما.