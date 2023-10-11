شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ترغب في تنظيم كأس العالم 2034 مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز - عواصم

قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم الأربعاء، إن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضاً.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

ونقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد عن رئيس الاتحاد الإندونيسي، إريك توهير قوله «نناقش عرضاً مع أستراليا».

وأضاف «عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا».

ورداً على طلب من رويترز للتعليق، أشار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى بيان الأسبوع الماضي جاء فيه «نستكشف إمكانية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 و/أو كأس العالم 2034»، ولم يرد الاتحاد الإندونيسي على الفور على طلب للتعليق.

وبعد الإعلان عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030 مع استضافة أوروجواي وباراجواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة دعا الفيفا آسيا والأوقيانوس لتقديم عروض لاستضافة البطولة في 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح رسمياً لاستضافة كأس العالم 2034، وحدد الفيفا موعداً نهائياً في 31 أكتوبر/ تشرين الأول للأطراف المهتمة الأخرى للإعلان عن نواياها.

وبعد استضافة قطر لنسخة 2022 قال توهير إنه قد يكون من السابق لأوانه عودة كأس العالم إلى الشرق الأوسط، وأضاف «نملك ملفاً قوياً».

وقال «أعتقد أن الفيفا سيرى أن منطقة الشرق الأوسط استضافت البطولة في قطر العام الماضي، وقد استضافت اليابان وكوريا البطولة أيضاً، وأنا متأكد من أن الفيفا سيختار دولاً أخرى، لكن إمكانية الفوز حال انضمام أستراليا وماليزيا وسنغافورة ستكون أكبر».

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي سينافس فيها 48 منتخباً.