"هنندم عليه".. ميدو يكشف موقفه من إجبار شيكابالا على الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على مستوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

قال ميدو في لقاء تلفزيوني بقناة المحور: "بجد لازم أشيد بشيكابالا، اللي بيقدم أفضل مستوى حاليا، وهنندم عليه لما يبطل كورة".

أضاف "ميدو": "شيكابالا لاعب جامد جدا، وبيمنح دروس لكل اللاعبين رغم سنه المتقدم، وله دور كبير داخل وخارج النادي".

وأوضح: "شيكابالا لسه قادر، ولديه المزيد من القوة للاستمرار في الملاعب، وأرفض فكرة إجباره على الاعتزال، الكورة بتقول أنه أفضل لاعبي الزمالك حاليا".