شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود لتدريبات الأهلي أول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم فؤاد لاعب الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من أول نوفمبر المقبل، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، وتسببت في غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري ضد الإسماعيلي.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد في العضلة الضامة بعد فترة قصيرة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة في مباريات الأهلي، وهي الإصابة التي عطلت انطلاقته من جديد مع الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).