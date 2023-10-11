شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى : هدفى تغيير الزمالك للأفضل وقائمة لبيب تعمل للمصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد هانى برزى المرشح لعضوية فوق السن فى قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك المقبلة أن هدفه هو تغيير النادى للأفضل، مشيرا إلى أن قائمة لبيب تعمل للمصلحة العامة .

قال هانى برزى، المرشح على عضوية فوق السن: «عندما عدت لنادى الزمالك وجدت الأمور بعيدة تماما عن الفكر الإدارى، وتعجبت أن يكون نادى الزمالك بهذا الوضع»، وأضاف: «ترشحت فى الانتخابات وتواجدت فى لجنة إدارة الزمالك السابقة بصفتى زملكاويا ومحبا للنادى، وهدفى تغيير الزمالك للأفضل، والنهوض بفريق الكرة، كما أن هدفى النهوض بالرياضة فى مصر بشكل عام، لأننا متأخرون جدا فى هذا المجال مقارنة بالدول العربية المجاورة».

وأضاف: «قبل العمل لا بد أن أشاهد الوضع بالكامل أمامى لرسم خارطة الطريق وتحديد الآمال التى سنسعى للوصل إليها، وهدفنا جميعا كقائمة هو مصلحة نادى الزمالك»، واستكمل برزى تصريحاته: «هل يعقل قميص نادى الزمالك لا يحمل إلا إعلانا واحدا، والنادى بأكمله لا توجد به لافتة إعلانية.. هذا جعلنا أضحوكة للناس، وسنعمل فى صمت لمدة 6 أشهر أو سنة حتى نصلح ما تم إفساده فى الأعوام السابقة».

ووجه هانى برزى، حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك، قائلا: «مطلوب من أعضاء الجمعية العمومية انتخاب القائمة بالكامل، من أجل التوافق، والأمر الثانى الصبر علينا حتى نصلح ما تم إفساده.. ووارد الخلاف بين أعضاء القائمة الواحدة، لكن الخلاف لمصلحة النادى وبعد المجلس نعود أصدقاء بشكل طبيعى».

وعن ملف كرة القدم بالتحديد قال: «كرة القدم صاحبة الشعبية الجماهيرية الأولى، بجانب الألعاب الأخرى، وعلينا الاهتمام بهم جميعا، وسنبحث عن التمويل لأنه تحد كبير لكنه ليس بعيد المنال».