شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يكشف سبب استبعاد صالح جمعة من مباريات الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلى، سبب استبعاد صالح جمعة لاعب وسط الدراويش عن مباريات الفريق الثلاثة الماضية في دورى نايل 2023/ 2024.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الجهاز الفني للإسماعيلى يسعى لتجهيز كل اللاعبين من أجل الاستعانة بهم في المباريات، ويتعامل مع كل اللاعبين بشكل قوى".

وأضاف حمد إبراهيم: "صالح جمعة يتدرب معنا بشكل منتظم ولكن لم يصل للمستوى الذى يمنحنا الثقة في الدفع به في المباريات، واللاعب هو من يمنح المدرب الضوء الأخضر للاستعانة به من خلال ما يقدمه في المران ونسعى لاكتمال جاهزيته ومشاركته في المباريات للاستفادة من إمكانياته".

ويستأنف اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصري.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين، وأضاف يوما آخر لـ7 لاعبين، هم: محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمر الساعى ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدى، الذين خاضوا مباراة الأهلى بشكل كامل.

طلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتى زامبيا والجزائر الوديتين.