شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون للدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج اليوم الثاني والأخير من دور الـ 16 كالتالي:
فوز مازن هشام على الألماني رفائيل كندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-5, 11-7.
هزيمة روان العربي أمام الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-8, 8-11, 12-10.
فوز نور الشربيني على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-2.
هزيمة يوسف إبراهيم أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-9, 11-9.
فوز نور الطيب على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-5.
هزيمة سلمى هاني أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-4, 11-7.
بذلك تضمن مصر 7 مقاعد في ربع النهائي بتأهل كل من، نور الشربيني، نور الطيب ومازن هشام، علي فرج، طارق مؤمن، هانيا الحمامي وأمينة عرفي.
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