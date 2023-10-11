شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون للدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي للمصري، نور الشربيني، نور الطيب ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج اليوم الثاني والأخير من دور الـ 16 كالتالي:

فوز مازن هشام على الألماني رفائيل كندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-5, 11-7.

هزيمة روان العربي أمام الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-8, 8-11, 12-10.

فوز نور الشربيني على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-2.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-9, 11-9.

فوز نور الطيب على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-5.

هزيمة سلمى هاني أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-4, 11-7.

بذلك تضمن مصر 7 مقاعد في ربع النهائي بتأهل كل من، نور الشربيني، نور الطيب ومازن هشام، علي فرج، طارق مؤمن، هانيا الحمامي وأمينة عرفي.