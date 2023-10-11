شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. أحمد زكى يخوض تدريبات منفردة.. ورفع الحمل البدنى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر
ووضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، واكتفى أحمد زكي بخوض تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية.
ورفع الجهاز الفني للزمالك للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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