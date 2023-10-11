شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. أحمد زكى يخوض تدريبات منفردة.. ورفع الحمل البدنى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، واكتفى أحمد زكي بخوض تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية.