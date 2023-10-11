شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يعود إلى إنجلترا لمشاهدة فريق سيدات يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عاد النجم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يوم الاثنين لإنجلترا لأول مرة منذ رحيله نهاية عقده في الصيف، وحضر مباراة سيدات اليونايتد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن تصفيات دوري ابطال أوروبا على ملعب ليخ سبورت فيليج.

وسيبقى دي خيا (32 عاماً) في إنجلترا بضعة أيام لاستكمال عملية بيع منزله في هيل حيث أقام 12 عاماً.

وأظهر صاحب القفاز الذهبي، بدون ناد حالياً، حماساً في تشجيع لاعبات فريقه السابق، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ونشر دي خيا على حسابه في إنستجرام لقطة من إحماء اللاعبات وكتب عليها «هيا بنا».

ويقيم دي خيا حالياً في منزله بالعاصمة الإسبانية مدريد مع زوجته المغنية إيدورن جارسيا وابنتهما ياناي ( عامان ) ولا يبدو مستعجلاً في العودة للملاعب لكنه غالباً سيغير رأيه في سوق التنقلات الشتوية.