شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي العراقي يواصل استعداداته لمواجهة نظيره المغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواصل منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، استعداداته في مدينة الدار البيضاء بالمغرب لمواجهة نظيره المغربي، الخميس، في مباراة تجريبية تحضيراً لنهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة العام المقبل والمؤهلة لدورة باريس الأولمبية 2024.

وستكون هذه المباراة، هي الأولى لمنتخب العراق الأولمبي في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت سن 23. ومن المؤمل أن تكون تجربة بفائدة كبيرة للطاقم التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي الذي يقوده راضي شنيشل، بسبب مكانة الكرة المغربية الكبيرة عربياً وإفريقياً وعالمياً بعد الظهور المشرف للمنتخب المغربي الأول في المونديال الماضي.

ويحاول شنيشل، تعزيز حالة الانسجام بين اللاعبين، وكذلك رسم طريقة اللعب التي سيخوضها المنتخب الأولمبي في استحقاقاته المقبلة، خصوصاً أن المنتخب الأولمبي العراقي الحالي توجد في صفوفه مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، حيث يريد شنيشل وطاقمه المساعد الاطلاع عن مستويات اللاعبين المحترفين بشكل حقيقي وصهرهم مع اللاعبين الآخرين الذين يلعبون مع فرق الدوري العراقي.

ويخوض منتخب العراق الأولمبي مباراة ودية ثانية في معسكره الحالي المقام في المغرب أمام منتخب الدومنيكان الأولمبي في 17 من الشهر الحالي، وبعد ذلك سيعود المنتخب الأولمبي العراقي إلى العراق من أجل السماح للاعبين بالالتحاق معهم فرقهم التي يمثلونها.