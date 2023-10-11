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كونتي المرشح الأقوى لتدريب نابولي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع نادي نابولي حامل لقب إيطاليا المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي على رأس القائمة لخلافة المدرب الحالي رودي جارسيا بعد أداء ضعيف للفريق الجنوبي .
كونتي ، الذي غادر توتنهام مطلع العام الجاري، مهتم وفق التقرير بالعودة للعمل ومنفتح على التحدث مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس للتعرف إلى مشروع الفريق الذي حصد 4 انتصارات فقط هذا الموسم وخسر وتعادل مرتين، لكن على مشجعي نابولي دعم مدرب الخصوم السابقين، بعدما قاد يوفنتوس وإنتر ميلان وأتلانتا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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