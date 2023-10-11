شكرا لقرائتكم خبر عن حكم إيطالي يواجه الإيقاف بسبب رفض مصافحة مساعدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يواجه الحكم الإيطالي خوان لوكا ساكي خطر الإيقاف بسبب رفعه يده لمصافحة مساعدة حكم ثم تجاهله لها.

وفي التفاصيل، قبل مباراة ليتشي أمام ضيفه ساسولو مساء الجمعة في الـ«سيري أي» توجه الحكم ساكي لنفق المباراة، ومن الطقوس أن يصافح الحكم الأول مساعديه في المباراة ولاعبي الفريقين لكنه تعمد تجاهل المساعدة فرانشيسكا دي مونتي وصافح البقية.

وشاركت دي مونتي في 3 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن لذا شعرت بالحرج أمام لاعبي الفريقين بعد تجاهل الحكم لها، ثم هزت رأسها مبتسمة وهي لا تصدق ما فعله الحكم.

وبدا جابرييل سترفيزا، كابتن ليتشي، في شريط الفيديو المصور ممتعضاً من تصرف الحكم. ووفق التقارير الإيطالية، سيعاقب ساكي بالإيقاف مباراة واحدة وأيضاً سيحصل على توبيخ من رئيس رابطة الحكام جيانلوكا روشي.