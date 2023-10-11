شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم تشيلسي يجري عملية في الرسغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انسحب السنغالي نيكولاس جاكسون (22 عاماً) مهاجم تشيلسي الإنجليزي الجديد من منتخب السنغال، وذلك للخضوع لعملية جراحية في الرسغ بعدما ارتدى المهاجم ضمادة لحماية الإصابة في المباراتين الأخيرتين لـ«البلوز».

وعانى جاكسون مشكلة في الرسغ قبل الفوز على برايتون 1- صفر في كأس الرابطة وسيخضع لعملية بسيطة لحل المشكلة.

وأكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب مهاجمه عن مواجهة الكاميرون ثم فرنسا ودياً في الـ16 من الشهر الجاري وتم استدعاء مهاجم رينجرز الاسكتلندي عبد الله سيما مكانه.

ومن المتوقع مشاركة جاكسون في «ديربي لندن» أمام المتصدر أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في 21 من الشهر الجاري بحثاً عن فوز رابع على التوالي رغم صعوبته أمام «المدفعجية».

وسجل جاكسون المنضم إلى «اللوز» في الصيف مقابل 30 مليون استرليني من فياريال الإسباني 3 أهداف في 9 مباريات من ضمنها هدف الفوز في مسابقة كأس الرابطة وأيضاً بالفوز على بيرنلي 4-1 السبت الماضي ليتساوى في سجله التهديفي مع زميله الإنجليزي رحيم ستيرلنغ.