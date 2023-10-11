شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى نادال شائعات اعتزاله؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أنهى أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال (37 عاماً) الشائعات حول اعتزاله وصدم عالم التنس بمشاركته في بطولة أستراليا، أولى بطولات موسم التنس، في يناير المقبل.

وزف رئيس البطولة كريغ تيلي الخبر للتلفزيون الأسترالي وقال:«يمكننا أن نعلن حصرياً هنا عن عودة رافا، كان غائباً عن الملاعب معظم العام وبعد التحدث إليه في الأيام الأخيرة أكد لي عودته للبطولة ونحن سعداء جداً بهذا الخبر المدهش».

وستكون هذه أول مشاركة لنادال في موسم محترفي التنس منذ خروجه من بطولة أستراليا مطلع 2023 بسبب معاناة من ألم في الحوض. وانسحب نادال من بطولة فرنسا المفتوحة في مؤتمر صحفي مشحون بالمشاعر في مايو / آيار الماضي، كما أنسحب كذلك من بطولة ويمبلدون وبرر ذلك بعدم قدرته على التمرن بشكل صحيح لأشهر وأنه لن يشارك في بطولة لتكملة العدد فقط بعد فوزه بـ14 لقباً في«جراند سلام».

وكان عام 2023 هو أول موسم يغيب فيه نادال عن موسم التنس منذ 2004، وعلق المصنف الأول السابق الذي تراجع للمركز 240 عالمياً حينها:«هذا القرار ليس قراري بل قرار جسمي، لن ألعب في الأشهر القليلة المقبلة. أحتاج لتعليق مسيرتي وسأحاول شحن طاقتي ولن أحدد موعداً نهائياً للعودة وستكون عندما أشعر فعلاً باستعداد بدني. أريد العودة لجميع البطولات التي كانت مهمة في حياتي وأودع الملاعب في أولمبياد باريس».