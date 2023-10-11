شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يغادره.. الزوراء يواصل استعداداته لمواجهة النجمة اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن محمد مصطفى جبر، لاعب الزوراء العراقي مغادرته فريقه الحالي إلى فريق آخر دون أن يكشف عن اسمه.

وتأتي مغادرة اللاعب محمد مصطفى جبر، وهو لاعب سابق بالمنتخب العراقي الأول لكرة القدم بناءً على طلب مدرب فريق الزوراء، المصري حسام البدري، الذي أراد تقليص عدد اللاعبين حسب قناعاته واحتياجاته للاعبين كلاً حسب مركزه.

وقد نشر اللاعب محمد مصطفى منشوراً مقتضباً على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ودع فيه جمهور الزوراء، مؤكداً فيه حبه وإخلاصه للفريق الأبيض وجمهوره.

من جانب آخر يواصل فريق الزوراء استعداداته لمواجهة فريق النجمة اللبناني ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام على ملعب «البصرة الدولي» في 23 من الشهر الحالي.

ويخوض فريق الزوراء مباراتين وديتين الأولى أمام فريق ديالى في 14 من الشهر الحالي والثانية أمام فريق الحدود في 18 من الشهر نفسه، ثم بعد ذلك يغادر إلى محافظة البصرة من أجل التأهب لمواجهة فريق النجمة اللبناني.

ويحاول فريق الزوراء الذي سيلعب أمام النجمة بمساندة جماهيره بعد أن غابت عنه في مباراته الأولى أمام العربي الكويتي التي جرت في 18 من الشهر الماضي وخسرها الزوراء 1 – 2، ثم تعادل مع الرفاع البحريني 1 -1 أن يحقق الفوز حتى يكون في موقع أفضل من الموقع الثالث الذي يشغله الآن في ترتيب فرق مجموعته التي يتصدرها الرفاع الغربي البحريني، يليه العربي الكويتي، ولكل منهما 4 نقاط.