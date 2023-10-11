شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى عدد خواتم الزواج لدى زوجة بيكهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تغير فكتوريا زوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بشكل منتظم خاتم الزواج، ولدى مصممة الأزياء 15 خاتم زواج تغيرهم على مدى الـ24 ساعة.

ووفقاً لمجلة ELLE، تغير فكتوريا الخاتم حسب مزاجها وبما يتوافق مع ملابسها لكن أول خاتم كان من الألماس بزنة 3 قراريط، وقيل إن لاعب وسط مانشستر يونايتد حينها دفع 85 ألف استرليني لشرائه.

بعد الزواج استبدلت فكتوريا الألماس بخاتم بلاتين ولمدة 18 شهراً. في 2003 ظهرت فكتوريا بخاتم جديد من الزمرد وفي العام التالي وبمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ30 أهدى لها بيكهام خاتم ألماس وردياً بقيمة 1.1 مليون استرليني.

وفي 2005 ارتدت فكتوريا أكبر خاتم ألماس على الإطلاق ( 17 قيراطاً) وهي ترتديه حتى الآن من وقت لآخر، وفي 2006 ارتدت خاتم زمرد مع حلقة من الذهب. وفي 2007 غيرت فكتوريا خاتمها لزمردة في وسط أحجار ألماس، ويبدو أنها تعلقت بحجر الزمرد إذ ظهرت بخاتم آخر بزنة 15 قيراطاً في 2008.

وفي 2009 ارتدت فكتوريا خاتماً بحجر أزرق مرفقاً بحلقة بلاتين ثم في نهاية العام ارتدت خاتماً بحجر ألماس وردي مرفق بحلقة ذهب.

وغيرت فكتوريا خاتمها في 2015 بألماس محاط بهالة ثم ارتدت حجر القمر مرفقاً بحلقة بلاتينيوم مرصعة وظهرت في مهرجان كان السينمائي بخاتم جديد من الألماس الدائري مرفق بحلقة بلاتينيوم ثم في 2017 تلقت خاتمها الـ15 من الألماس الأصفر.