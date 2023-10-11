شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى ينتظم فى تدريبات الزمالك..وتأهيل عواد والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية،

وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم ، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

كما أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق، حيث يعاني عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

من ناحية أخرى خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بالكرة على هامش المران، وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.