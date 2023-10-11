شكرا لقرائتكم خبر عن تامر رياض : السكة عانى من سوء توفيق .. والمنافسة فى المحترفين مشتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر رياض مدرب فريق السكة الحديد ان هناك حالة من سوء التوفيق عاني منها الفريق في مباراة راية أمس في الجولة الثالثة من دورى المحترفين ، حيث تعرض لاعبان للإصابة في الشوط الأول ، وضاعت فرص اهداف حقيقية بطريقة غريبة.

وأضاف تامر رياض ان الجهاز الفني لفريق السكة بقيادة أمير عزمي يتحدث دائما مع اللاعبين بأن مباريات دوري المحترفين تعتبر مباريات كئوس والفريق يلعب للمكسب فقط، وهذه هي الرسالة التي يزرعها الجهاز الفني في اللاعبين.

وعن مشوار الفريق في المسابقة، قال تامر رياض ان المنافسة شديدة في ظل اتساع الفارق بين السكة الحديد وبتروجت المتصدر الي 4 نقاط حيث يمتلك الأخير 9 نقاط من 3 مباريات، بخلاف الأندية في المربع الذهبي، مضيفان ان جميع المباريات في دوري المحترفين صعبة لتقارب المستوى بين جميع الفرق.

يتصدر فريق بتروجت المسابقة برصيد 9 مقاط، فيما جاءت فرق لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدد في المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 7 نقاط لكل منهم بفارق الأهداف.

وجاء ناديي السكة الحديد ووادي دجلة في المركزين الخامس والسادس برصيد 5 نقاط لكل منهما، وتساوت اندية القناة وبروكسي وطنطا ودكرنس في رصيد النقاط بـ 4 لكل منهم وجاءوا في المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر علي الترتيب.

اندية مكادي وبترول أسيوط وأبو قير للاسمدة واسوان في المراكز الـ 12 و الـ 13 و الـ 14 و الـ 15 بالترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهم.

فريق راية يحتل المركز الـ 16 برصيد نقطتين ، فيما احتلت فرق مصر المقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين والنجوم الأربع مراكز الأخيرة برصيد نقطة واحدة لكل منهم.