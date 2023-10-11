شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع لائحة خاصة للاعبين تتناسب مع الطموح قبل المشاركة بالدوري الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على وضع لائحة خاصة بالفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، باعتبارها بطولة مستحدثة من قبل الكاف ولا يوجد لائحة خاصة بها، ويرغب الجهاز الفني في وضع لائحة خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم خلال المشاركة في منافسات هذه البطولة.

ويتشاور خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط من أجل وضع مكافآت مجزية، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوى فني خلال المشاركة في النسخة الأولى للدوري الإفريقي، على أمل المنافسة على حصد أول لقب للبطولة القارية.

ويرغب مسئولو الأهلي في وضع لائحة خاصة تتناسب مع طموح الأهلي في حصد اللقب الإفريقي وتحفز اللاعبين على تقديم أفضل مستويات في مشواره نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

ويستهل الأهلي مشاركته في الدوري الإفريقي لكرة القدم بمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة، حيث يخوض مباراة الذهاب يوم 20 أكتوبر لجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، بينما يخوض مباراة الإياب يوم 24 بالقاهرة.