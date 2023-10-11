شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يعود لمباريات الزمالك بداية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، من البرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، فى شهرديسمبر المقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يخضع الونش لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات التى يتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، والأقرب أن يعود المدافع الدولى لخوض المباريات الرسمية مع الزمالك بداية عام 2024.

وواصل محمود "الونش" أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء ، على ملعب الترسانة، وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وخاض فقرة تدريبات بالكرة.

وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.