حسين لبيب يعلق لأول مرة على طعون بطلان ترشحه لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على الطعون التي قدمة ضده ببطلان ترشحه للانتخابات.

وقال حسين لبيب في لقاء تلفزيوني بقناة صدى البلد : "الزمالك يسير على الطريق الصحيح، عقدنا مؤتمرا صحفيا للقائمة وحضره أكثر من 30 شخص من رموز نادي الزمالك".

وأضاف: "سعادتي كانت كبيرة في المؤتمر، لأننا هدفنا واحد ورفعنا شعار الزمالك أولا، وكنت أشعر بأننا ولدنا من جديد خاصة وأن هذا التجمع يحدث لأول مرة منذ فترة طويلة".

وأوضح: "لدينا هدف واحد، هو تحسين العلاقات مع المنظومة الرياضية كلها وهذه بداية تغيير الصورة أمام الجميع، وسيكون الزمالك بالتكاتف أكبر قلعة رياضية في مصر الفترة القادمة".

أتم تصريحاته: "الطعون التي تقدم على بطلان موقفي من الترشح على رئاسة النادي لا أراها، وأركز فقط على بناء نادي الزمالك مرة أخرى".