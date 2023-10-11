أوسوريو يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك.. وعودة المهاجم للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية، على ملعب الترسانة، حيث رفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال ، حيث بدأت بالإطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.

وفي المقابل، انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليوم، حيث خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وعاد ناصر منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، وخاض كافة الفقرات التدريبية.