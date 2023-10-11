سيد عبدالله "نيمار": "مقدرتش أروح الأهلي وإمام كان زملكاوي أكثر من فتوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أبدى سيد عبدالله "نيمار"، لاعب الزمالك رأيه في انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أنه تفاجئ من هذا القرار.

قال نيمار خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: "إمام أخويا وهو في الزمالك، لكننا مش صحاب أوي إني أتكلم معاه لما طلع برا الزمالك".

أضاف: "قولت أنه هيمشي زي مصطفى محمد وهيحترف في أوروبا، هو كواليتي لاعب كويس، توقعت أنه هيحترف، لكن كل لاعب له ظروفه".

تابع: "تفاجأت بانضمام إمام للأهلي، وأنا في الناشئين لعب معانا ماتش الأهلي، هو زملكاوي حتى في بيته في المنصورة، وكان يغني أغاني الزمالك في الأوضة، إمام عاشور زملكاوي أكثر من فتوح".

أكمل: " الموضوع احترافية لكن بالنسبالي صعبة أكون في نادي الزمالك ومتربي في النادي و اسيبه واروح مكان ثاني لارتباطي بالجمهور والنادي".

وصل: "لما طلعت تايلاند ورجعت وكلاء كلموني أرجع على الأهلي لكني رفضت مقدرتش، كنت كابتن فريق متشغلنيش المقدمات المالية دي كلها أرزاق بتاعة ربنا وأنا مبسوط في الزمالك وفي اللي أنا فيه".

اختتم: "سمعت أرقام كبيرة 8 أضعاف اللي باخده مع الزمالك، علشان انا زملكاوي مكنتش هعرف أتعايش مع نادي تاني غير الزمالك".