الونش يخوض تدريبات الكرة لأول في الزمالك.. ومران منفرد لـ زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريبات بالكرة لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الفترة الماضية.

وأدى "الونش" فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، بجانب خوضه بعض التدريبات المنفردة، في إطار تنفيذه للمرحلة الثانية، من البرنامج التأهيلي، الموضوع له، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية.

وفي المقابل، واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق اليوم.

ويخوض محمد عواد تدريبات تأهيلية حاليا، نظرا لإصابته برشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس، حيث قاد محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى فقرة تدريبات خاصة لـ "عواد" بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

كما خاض أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق، تدريبات منفردة على هامش المران، حيث وضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا للاعب في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

واكتفى أحمد زكي بخوض تدريبات الركض الخفيف حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية، من أجل تماثله للشفاء بشكل نهائي في أسرع وقت.