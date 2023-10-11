سيد عبدالله "نيمار": "الفرقة تقف على وجود شيكابالا وقولت لـ شلبي هتجيب جول في مباراة أرتا سولار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث سيد عبدالله "نيمار"، لاعب الزمالك عن الفوز الصعب على أرتا سولار في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحًا دور شيكابالا مع الفريق.

قال نيمار خلال تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: "شيكابالا وأنا في الناشئين كان يساعدنا ويدينا مكافآت خاصة للاعيبة، مثل ما عمل مع فريق 2005 بعد الفوز على زد طلع لهم مكافأة من جيبه الخاص هو وعمر جابر وميدو".

أضاف: "الفرقة مبتقفش على واحد، لكن شيكابالا أسطورة في الوقت اللي احنا فيه، هو دلوقتي مؤثر مش داخل الملعب بس، على مستوى الشخصي وقف معايا في حاجات كثيرة خارج الملعب، وهنا ممكن تقف على شيكابالا، لأنه أكثر واحد بيقف معانا".

تابع: "مباراة الذهاب قدام أرتا سولار كنا أول مرة نلعب الظهر والملعب مش متعودين عليه والجو، دي كلها من أسباب الخسارة، الماتش اللي كان هنا لما كنا 1-0، اللاعيبة كلها اجتمعت والونش ساندنا و تعاهدنا على الفوز".

أكمل: "قلت لمصطفى شلبي ركز انت هتجيب جول والله احنا هنكسب، في الجول الرابع مسكت الراية لمصطفى وقولتله والله الكورة دي هتيجي جول، والسبب الرئيسي في المكسب هو الجمهور".

اختتم: "أنا بقالي موسمين مع الفريق الأول الجمهور دايمًا لو عملنا ماتش أو اثنين وحشين يزعل مننا ويبطل تشجيع، لكن مباراة أرتا سولار لما دخل فينا جول، توقعت إن الجمهور ممكن ميشجعيش، لكن هما طوال الـ 90 دقيقة بيشجعوا".