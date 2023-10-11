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"شجع مصر".. رسالة من لاعبي المنتخب للجماهير بمشاركة فتوح وزيزو وتريزيجيه (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه لاعبو المنتخب الوطني المصري، رسالة للجماهير، قبل مواجهة زامبيا الودية، المقرر لها غدا في دولة الإمارات العربية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، فيديو للاعبي الفراعنة، يطالبون خلاله الجماهير بالعودة للتشجيع موجهين رسالة: "شجع مصر".

وظهر في الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الزمالك، ومحمد النني لاعب فريق أرسنال، وعمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، ومحمد هاني لاعب فريق الأهلي.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في شهر يناير المقبل، بدولة كوت ديفوار، ويخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالي، أمام زامبيا والجزائر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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