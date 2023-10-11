شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لفيتوريا وتريزيجيه اليوم قبل مباراة زامبيا باستاد هزاع بن زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمراً صحفيا في الخامسة و الربع مساء اليوم بتوقيت مصر للحديث عن مباراة زامبيا الودية المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات .
كما يحضر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر للحديث عن استعداد الفريق لودية زامبيا قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية
، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.
وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.
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محمد ايمن
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