شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لفيتوريا وتريزيجيه اليوم قبل مباراة زامبيا باستاد هزاع بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمراً صحفيا في الخامسة و الربع مساء اليوم بتوقيت مصر للحديث عن مباراة زامبيا الودية المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات .

كما يحضر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر للحديث عن استعداد الفريق لودية زامبيا قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .