شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد زيزو فى تدريبات المنتخب مع صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك والمنتخب، صورة من تدريباته مع الفراعنة استعدادا لمواجهة زامبيا وديا غدا الخميس خلال معسكر الإمارات .

ويظهر فى الصورة التى شاركها زيزو عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام وبجواره محمد صلاح خلال التدريبات مع المنتخب .

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.



زيزو مع المنتخب

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.