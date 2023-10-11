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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد زيزو فى تدريبات المنتخب مع صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويظهر فى الصورة التى شاركها زيزو عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام وبجواره محمد صلاح خلال التدريبات مع المنتخب .
زيزو مع المنتخب
وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.
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