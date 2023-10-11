شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. بتروجت بالعلامة الكاملة و6 أندية بلا فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

بتروجت بالعلامة الكاملة

يعد نادى بتروجت بقيادة سيد عيد، الفريق الوحيد الذى حصد الـ9 نقاط في الجولات الثلاثة الماضية، حيث نجح الفريق البترولى اعتلاء صدارة ترتيب دورى المحترفين بالعلامة الكاملة، بينما حقق فريق مكادى 3 تعادلات في مبارياته الثلاثة ولم يحقق الفوز أو يتعرض للخسارة.

6 أندية بلا فوز

وفشلت 6 أندية في تحقيق أي فوز خلال مبارياتها الثلاثة التي لعبتها حتى الآن مما تأثر ترتيبها في جدول دورى المحترفين، وهى الأندية الصاعدة حديثا للمحترفين مكادى وراية والنجوم بجانب كل من النصر للتعدين ومصر المقاصة وجمهورية شبين الذين تعرضوا للهزيمة في مباراتين وتعادل وحيد.

نتائج مباريات الجولة الثالثة..

حرس الحدود 1 / 0 الاتصالات

غزل المحلة 2 / 0 أبو قير للأسمدة

النجوم 0/ 3 القناة

النصر للتعدين 1 / 1 مصر المقاصة

بروكسى 0 / 1 لافيينا

دكرنس 1 / 0 أسوان

جمهورية شبين 1 / 1 مكادى

بتروجت1 / 0 بترول أسيوط

السكة الحديد 2/ 2 راية

وادى دجلة 0 / 0 طنطا

ترتيب جدول دورى المحترفين

1 بتروجت 9 نقاط

2 غزل المحلة 7 نقاط

3 حرس الحدود 7 نقاط

4 لافيينا 7 نقاط

5 الاتصالات 6 نقاط

6 وادى دجلة 5 نقاط

7 السكة الحديد 5 نقاط

8 بروكسى 4 نقاط

9 طنطا 4 نقاط

10 القناة 4 نقاط

11 دكرنس 4 نقاط

12 بترول أسيوط 3 نقاط

13 أبو قير للأسمدة 3 نقاط

14 أسوان 3 نقاط

15 مكادى 3 نقاط

16 راية "نقطتين"

17 النجوم "نقطة وحيدة"

18 النصر للتعدين "نقطة وحيدة"

19 مصر المقاصة "نقطة وحيدة"

20 جمهورية شبين "نقطة وحيدة"