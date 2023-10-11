شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد وديا الأحد المقبل استعدادا لمواجهة فاركو بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الإسماعيلى على مواجهة فريق زد يوم الأحد 15 أكتوبر، في مباراة ودية من أجل الاستعداد لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من دورى نايل المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلى.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتى زامبيا والجزائر الوديتين.

ويسعى إيهاب جلال فى استغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراة الأهلى التي شهدت عدم استغلال الفرص التي أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وقال إيهاب جلال عن الخسارة من الاهلى فى أخر ظهور بالدوري: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التى صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطى المباراة".

وأضاف: "الإسماعيلى يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلى لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدورى أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لى مباراة مثل أى مباراة فى الدوري".