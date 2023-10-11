شكرا لقرائتكم خبر عن يلا يا مصريين نشجع مصر..نجوم المنتخب يطلبون الدعم فى تصفيات كأس العالم وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب نجوم المنتخب الوطنى والذي يخوض حالياً معسكراً بالإمارات من الجماهير الدعم والتحفيز في إطار استعداداهم لتصفيات أمم أفريقيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026 ، و التي يستعدون لها بمواجهتى زامبيا والجزائر، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري على الترتيب.

ونشرت صفحة egyptnt التي اطلقتها الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة ، لنشر أخبار المنتخب الوطنى، رسائل من روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة، وكذلك لاعبى المنتخب يطالبون فيها من الجماهير دعم و مساندة المنتخب .

وجاءت رسائل نجوم المنتخب للجماهير كالتالي:

فيتوريا : يلا يا مصريين نشجع مصر

مصطفى محمد : بقالنا كتير محسناش بروح المنتخب

الشناوى : ولا احساسنا لما صعدنا ولعبنا كأس العالم

تريزيجيه : انا لسه فاكر هتاف الجمهور في المدرجات ، اتفرجت على الماتش فين يا مرموش

مرموش: اتفرجت عليه في المانيا هوده ماتش يتنسى

فتوح : انا فاكر الناس في الشارع وفرحتهم

محمد هانى : هنفضل نفكر في اللى فات؟ ، ما تخلينا نركز في اللى جاى

زيزو: لازم نفكر ونركز في اللى جاى

محمد عبد المنعم : يلا يا مصريين يلا نرجع نروح التشجيع

الننى: خلينا نركز في اللى جاى عندنا تصفيات كأس عالم و أمم أفريقيا يلا يا مصريين شجعوا مصر