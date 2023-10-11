شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة على قدم إمام عاشور بعد انتهاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي لفحوصات طبية جديدة بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل، استعدادا لمباراته ضد سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكدمة قوية أسفل الساق في مباراة الأهلي الأخيرة ضد الإسماعيلي بالدوري، ولم يستكمل اللقاء وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الأشعة اللازمة، والتي أثبتت سلامة اللاعب.

وتحدد الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها إمام عاشور حالة اللاعب الطبية وموقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية قبل مباراة سيمبا، في ظل حاجته للتأهيل من 7 إلى 10 أيام من بعد مباراة الإسماعيلي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).