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حصاد دورى المحترفين.. 3 لاعبين فى صدارة هدافى المسابقة بـ3 أهداف

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

صراع ثلاثى على الهداف

يتنافس 3 لاعبين على قائمة الأكثر تهديفا في دورى المحترفين بعد مرور 3 جولات، وهم إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت، وأحمد حسنى مهاجم دكرنس، وعبد الرحمن فؤاد مهاجم المصرية للاتصالات برصيد 3 أهداف لكل منهم، وسجل أكرم عبد ربه مهاجم القناة ومصطفى سلطان لاعب بتروجت هدفين لكل منهما.

نتائج مباريات الجولة الثالثة..

حرس الحدود 1 / 0 الاتصالات

غزل المحلة 2 / 0 أبو قير للأسمدة

النجوم 0/ 3 القناة

النصر للتعدين 1 / 1  مصر المقاصة

بروكسى 0 / 1 لافيينا

دكرنس 1 / 0 أسوان

جمهورية شبين 1 / 1 مكادى

بتروجت1 / 0 بترول أسيوط

السكة الحديد 2/ 2 راية

وادى دجلة 0 / 0 طنطا

ترتيب جدول دورى المحترفين
 

تصدر فريق بتروجت المسابقة برصيد 9 مقاط، فيما جاءت فرق لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدد في المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 7 نقاط لكل منهم بفارق الأهداف.

وجاء ناديي السكة الحديد ووادي دجلة في المركزين الخامس والسادس برصيد 5 نقاط لكل منهما، وتساوت اندية القناة وبروكسي وطنطا ودكرنس في رصيد النقاط بـ 4 لكل منهم وجاءوا في المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر علي الترتيب.

اندية مكادي وبترول أسيوط وأبو قير للاسمدة واسوان في المراكز الـ 12 و الـ 13 و الـ 14 و الـ 15 بالترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهم.

فريق راية يحتل المركز الـ 16 برصيد نقطتين ، فيما احتلت فرق مصر المقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين والنجوم الأربع مراكز الأخيرة برصيد نقطة واحدة لكل منهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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