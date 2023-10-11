شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة براية : خسرنا نقطتين بالتعادل مع السكة ونطلب حكام متميزين لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اللواء عبد الجليل امام مدير الكرة بفريق راية احد فرق دوري المحترفين ، إن التعادل مع السكة الحديد أمس في الجولة الثالثة من الدوري ليس عادلا، لأن فريقه كان يستحق الفوز لولا ركلة الجزاء التي تم احتسابها بعد انتهاء الوقت بدل الضائع والتي أحرز منها فريق السكة الحديد هدف التعادل، وكان راية الأحق بنقاط المباراة الثلاثة.

وأضاف مدير الكرة انه يطالب اتحاد الكرة بالاهتمام بتعيينات الحكام لمباريات دوري المحترفين لانها مسابقة تضم لاعبين متميزين وفرق قوية وكل المباريات تعتبر مباريات كئوس للمنافسة الشديدة من كل الفرق علي التأهل.

وعن مستوى فريق راية في الدوري حتى الان بعد حصاده نقطتين فقط من 3 مباريات، أكد عبد الجليل إمام إن الفريق في مرحلة التجانس بعد تدعيم صفوفه في بداية الموسم بما يقرب من 20 لاعبا ، ويحتاج الفريق لوقت حتي يظهر الانسجام علي أداء اللاعبين وهو امر لا يدعو للقلق بالنسبة للجهاز الفني بقيادة محمد حليم.