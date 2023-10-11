شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتدرب صباحا ومساء استعدادا لمواجهة الداخلية في الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، صباحا ومساء خلال فترة التوقف الدولى الحالي، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التي لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو في الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى في الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المباريات المقبلة، خاصة التي حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

واتفق مسئولو سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، على مواجهة فريق سموحة وديا الجمعة المقبل، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

ويبدأ فريق سيراميكا اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية، بعد الراحة الذي حصل عليها الفريق بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلي في الأسبوع الثاني، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.