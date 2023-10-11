شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة سلا المغربى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى ، بقيادة أوجستي بوش، محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة سلا المغربى فى منافسات الدور نصف النهائى للبطولة العربية التى تقام بقطر و تختتم غدا .

ومن المقررأن تشهد الجلسة مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين فى السادسة و النصف من مساء اليوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على مراجعة خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مواجهة سلا المغربى، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة.

ومن المقرر أن يتحرك لاعبو الفريق إلى صالة المباراة فى الرابعة و النصف ، حيث تم تناول وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، على أن يتاول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعقبها المحاضرة الفنية .

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.