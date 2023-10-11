شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى يواصلون التدريبات التأهيلية من أجل اللحاق بمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثلاثى محمد بيومى ومحمد عمار وأحمد عادل عبدالمنعم لاعبو الإسماعيلى، على مواصلة التدريبات التأهيلية خلال الأيام الماضية ورفضوا الإجازة التي منحها إيهاب جلال للاعبين من أجل محاولة اللحاق بمواجهة فاركو.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق فاركو يوم 22 أكتوبر الجارى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وواصل الثلاثى التدريبات العلاجية والتأهيلية خلال هذه الأيام حسب البرنامج العلاجى الذى وضعه الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبى الثلاثى.

ويأمل الجهاز الفنى فى تجهيز الثلاثى بشكل كامل للدخول فى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف، من أجل أن يكونوا متاحين للمباريات المقبلة، والتى تحتاج جميع اللاعبين.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم، فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجرى محمد بحيرى جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.