شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستأنف عقوبة الغنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشفت مصادر مطلعة، أن النصر السعودي بصدد رفع استئناف على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي قررت الاثنين إيقاف المدافع سلطان الغنام 4 مباريات رسمية بما في ذلك الإيقاف التلقائي لحصوله على بطاقة حمراء بعد صافرة النهاية.

وكان تقرير حكم مباراة النصر وأبها الدورية قد دون تلفظ اللاعب على الحكم المساعد بألفاظ خارجة عن الروح الرياضية.

ويسعى النصر إلى نقض القرار أو تحفيف العقوبة، مستنداً إلى اللوائح التي لم تعط اللاعب حق الدفاع عن نفسه ودفع ما وجه إليه بحسب ما أوضح عدد من القانونيين.

وسيغيب الظهير الدولي عن مباريات فريقه القادمة أمام ضمك والفيحاء والخليج في الدوري، ومباراة الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك.