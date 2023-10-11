شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ" الخليج 365" : حل أزمة القيد لا يرتبط بغرامة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى ان أزمة إيقاف القيد سيتم حلها، وهناك أكثر من طريقة لإنهاءها.

وقال الوطن في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة تعمل في كل الاتجاهات سواء المحلي أو الدولى ، حيث يتم التواصل مع اتحاد الكرة لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالزمالك، سواء إيقاف قيد أو مستحقات للنادى أو عليه ، وكذلك التواصل مع المحامى الدولى لإنهاء ملف غرامة كهربا في أقرب وقت، وكذلك أزمة إيقاف القيد، إلا أن الأمر " كف اليد "أي متروك للقضاء.

وأضاف المدير المالى أن القيد سيتم حله سواء وصلت غرامة كهربا أم لا، فهناك أكثر من طريقة قائلا :" أزمة القيد هتتحل سواء فلوس كهربا وصلت أم لا ، وهناك مليون طريقة وطريقة لتفعيل ذلك" .

وأشار الوطن أنه لن يترك خزائن النادى خاوية للمجلس الجديد ، حيث تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات شديدة في أي أمر يخص النادى.