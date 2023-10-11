شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. 6 انتصارات و4 تعادلات بالأسبوع الثالث و17 هدفا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

17 هدفا حصيلة الأسبوع

شهدت مباريات الأسبوع الثالث تسجيل 17 هدفا فقط وهى الأقل في الجولات الثلاثة التي لعبت، حيث سجلت الجولة الأولى 20 هدفا والثانية 25 هدفا، لتتراجع هذه الجولة بعد انتهاء 4 مباريات بنتيجة 1/ 0 بجانب انتهاء مباراة طنطا ووادى دجلة بالتعادل السلبى، بينما كانت أكثر المباريات تهديفيا هي مواجهة السكة الحديد وراية بالتعادل الإيجابى 2/ 2.

6 انتصارات و4 تعادلات

انتهت 6 مباريات في الجولة الثالثة بانتصار أحد الفرق على الأخرى، حيث فاز حرس الحدود على الاتصالات، وغزل المحلة على أبو قير للأسمدة، والقناة على النجوم، ولافيينا على بروكسى، ودكرنس على أسوان، وبتروجت على بترول أسيوط، فيما تعادل كل من النصر للتعدين مع مصر المقاصة، جمهورية شبين مع مكادى، السكة الحديد مع راية، وأخير وادى دجلة مع طنطا.

نتائج مباريات الجولة الثالثة..

حرس الحدود 1 / 0 الاتصالات

غزل المحلة 2 / 0 أبو قير للأسمدة

النجوم 0/ 3 القناة

النصر للتعدين 1 / 1 مصر المقاصة

بروكسى 0 / 1 لافيينا

دكرنس 1 / 0 أسوان

جمهورية شبين 1 / 1 مكادى

بتروجت1 / 0 بترول أسيوط

السكة الحديد 2/ 2 راية

وادى دجلة 0 / 0 طنطا

ترتيب جدول دورى المحترفين

1 بتروجت 9 نقاط

2 غزل المحلة 7 نقاط

3 حرس الحدود 7 نقاط

4 لافيينا 7 نقاط

5 الاتصالات 6 نقاط

6 وادى دجلة 5 نقاط

7 السكة الحديد 5 نقاط

8 بروكسى 4 نقاط

9 طنطا 4 نقاط

10 القناة 4 نقاط

11 دكرنس 4 نقاط

12 بترول أسيوط 3 نقاط

13 أبو قير للأسمدة 3 نقاط

14 أسوان 3 نقاط

15 مكادى 3 نقاط

16 راية "نقطتين"

17 النجوم "نقطة وحيدة"

18 النصر للتعدين "نقطة وحيدة"

19 مصر المقاصة "نقطة وحيدة"

20 جمهورية شبين "نقطة وحيدة"