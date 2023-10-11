شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس البارالمبية لبحث الاستعدادات لبارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفا ان الجميع يبذل اقضي جهده من اجل تذليل كل العقبات امام اللاعبين بالاضافة إلى الارتقاء بمستوي اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.
ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من اجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.
كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والاعداد النفسي والبدني لهم، من اجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.
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