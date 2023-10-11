شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس البارالمبية لبحث الاستعدادات لبارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفا ان الجميع يبذل اقضي جهده من اجل تذليل كل العقبات امام اللاعبين بالاضافة إلى الارتقاء بمستوي اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من اجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والاعداد النفسي والبدني لهم، من اجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.