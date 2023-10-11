شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يشرف على المؤتمر العلمى للطب الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن إقامة المؤتمر العلمى الثاني لمجموعة الطب الرياضى المصرى، يوم السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت إشرافه.

وأكد طبيب فريق الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأمور وأهمها إصابات الركبة بجانب الاختبارات والقياسات الطبية التي يتم إجراءها للاعبين في الألعاب المختلفة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

وواصل محمد أسامة تصريحاته قائلا : 'المؤتمر سيتضمن أيضا العديد من المحاضرات الخاصة بالطب الرياضي بالإضافة إلى إصابات الملاعب و التغذية الخاصة باللاعبين".

وأختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الاطلاع و مناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالطب الرياضي الحديث كي يعود بالفائدة بشكل خاص على كافة الأجهزة الطبية للفرق الرياضية بنادي الزمالك.