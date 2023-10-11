شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق في أزمة ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن بعد انتهاء التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة الدولي التي تنتهى في السابع عشر من أكتوبر الجاري، ويرجع تحديد هذا الموعد لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي وارتباطه بمباراة غدا أمام الأردن ثم السفر لأوزباكستان بعد غدا.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن تلقي النادي البورسعيدي خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة لتوضيح موقف اللاعبين، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ثنائي الزمالك المنضم حديثاً إلى المصري.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة أكد في خطاب رسمي إلى النادي، أنه لا يمكن توثيق عقود أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بسبب عدم إمكانية قيد اللاعب الذي يوقع لأكثر من ناد عن نفس المدة ويتم إيقاف اللاعب لحين اتخاذ القرار النهائي.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن اللاعب الذي يوقع لأكثر من ناد يتم إيقافه 6 أشهر لحين اتخاذ قرار.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وصعدت إدارة المصري بإرسال شكوى إلى الفيفا للتحقق من موقف اللاعبين، ولم يتلق النادي البورسعيدي رداً من الاتحاد الدولي حتى الآن.