شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامج خاص لـ"موديست" خلال إجازة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج بدني خاص للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر لتطوير أدائه خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وطالب الجهاز الفني للأهلي موديست بضرورة أداء تدريبات بدنية خلال فترة الراحة تمكنه من رفع لياقته البدنية واستعادة حساسية المباريات الغائبة عنه منذ الانضمام للفريق الأحمر في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحصل فريف الأهلي على راحة لمدة 5 أيام عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري، على أن يستأنف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي لكرة القدم.

ولم يتمكن موديست من المشاركة في فترة إعداد الأهلي بسبب انضمامه للفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الأخيرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).